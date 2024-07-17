В 2023 году расходы на содержание резиденций премьер-министра выросли в 2,5 раза

После того, как Биньямин Нетаниягу вернулся на пост главы правительства после Беннета и Лапида, расходы на содержание резиденции главы правительства увеличились более чем в два раза. Это следует из отчета, опубликованного канцелярией главы правительства по требованию "Движения за чистоту власти".

Согласно отчету, государство оплачивает расходы на содержание двух резиденций Биньямина Нетаниягу – на улице Газа в Иерусалиме, и в Кейсарии – где находится частный дом семьи Нетаниягу. Резиденция на улице Газа обходится бюджету в 1.575.010 шекелей, в Кейсарии – 314.412 шекелей. В общей сложности государство потратило в 2023 году на эти цели 1.889.423 шекелей.

Из отчета следует, что в доме в Кейсарии государство оплачивало, например, услуги садовника и расходы на содержание личного бассейна (30 тысяч шекелей и 22 тысячи шекелей соответственно).

Согласно отчету за 2022 год, когда резиденция премьера на улице Бальфур была на ремонте, а Беннет и Лапид жили в альтернативных резиденциях (Беннет в своем доме в Раанане, а Лапид в запасной резиденции на Бальфур), расходы на содержание резиденций составили 743 тысячи шекелей.

В 2021 году, когда Беннет сменил Нетаниягу на посту главы правительства, расходы на резиденцию составляли 1,9 миллионов шекелей (на 60% выше, чем в 2022 году). А в 2019 году расходы на официальную резиденцию премьер-министра составили более двух миллионов шекелей.