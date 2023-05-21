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    В Израиле

    В период правительства Беннета-Лапида расходы на резиденцию премьер-министра сократились на 60%

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    В период правительства Беннета-Лапида расходы на резиденцию премьер-министра сократились на 60%
    Yonatan Sindel/Flash90

    В 2022 году, когда пост премьер-министра Израиля занимали Нафтали Беннет и Яир Лапид, расходы на содержание резиденции главы правительства сократились на 60% по сравнению с предыдущими годами, когда пост премьера занимал Биньямин Нетаниягу.

    Это следует из отчета, опубликованного канцелярией главы правительства по требованию "Движения за свободу информации".

    Согласно отчету, в 2022 году, когда резиденция премьера на улице Бальфур была на ремонте, а Беннет и Лапид жили в альтернативных резиденциях (Беннет в своем доме в Раанане, а Лапид в запасной резиденции на Бальфур), расходы на содержание резиденций составили 743 тысячи шекелей.

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    В 2021 году, когда Беннет сменил Нетаниягу на посту главы правительства, расходы на резиденцию составляли 1,9 миллионов шекелей (на 60% выше, чем в 2022 году). А в 2019 году расходы на официальную резиденцию премьер-министра составили более двух миллионов шекелей.

    В частности, на переоборудование дома семьи Беннетов в резиденцию премьера было потрачено около 100 тысяч шекелей (включая переоборудование стоянки и ремонтные работы). В отчете также указано, что резиденция Нафтали Беннета тратила на продукты от 15 до 25 тысяч ежемесячно.

    Эти суммы совпадают с данными, которые опубликовал Беннет в 2022 году в ответ на публикацию Айялы Хасон на 13-м канале. Хасон утверждала, что на переоборудование дома Беннета были потрачены десятки миллионов шекелей.

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    В отчете также указывается, что когда главой правительства был Яир Лапид, он просил возврат от государства только за рабочие, но не частные расходы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Апреля 2023
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