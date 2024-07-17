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Экономика

Бен-Гвир сообщил, что зарплаты бойцов ЯМАМ вырастут на 30%

время публикации: 17 июля 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 21:48
Бен-Гвир сообщил, что зарплаты бойцов ЯМАМ вырастут на 30%
David Buimovitch/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в своем Х-блоге написал об окончании переговоров с минфином, касавшихся оплаты труда бойцов антитеррористического подразделения полиции (ЯМАМ).

Бен-Гвир сообщил, что по итогам переговоров зарплата бойца ЯМАМА вырастет на 30%.

"Я рад предоставить бойцам ЯМАМа свою поддержку и условия, которых они заслуживают. Спасибо вам", – написал министр.

Экономика
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