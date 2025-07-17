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Экономика

Минобороны подписало контракты на покупку противоракет "Хец-3" и пулеметов

Минобороны
ЦАХАЛ
Оборонка
время публикации: 17 июля 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 13:53
Минобороны подписало контракты на покупку противоракет "Хец-3" и пулеметов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амир Барам утвердил заказ крупной партии противоракет "Хец-3" у государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI)

В министерстве не указали сумму заказа или количество заказанных ракет, отметив лишь, что речь идет о "значительном количестве". Стоимость одной ракеты "Хец-3" оценивается в 2-3 миллиона долларов. Батареи ПРО "Хец-3" сыграли важную роль при отражении ракетных ударов из Ирана во время 12-дневной операции "Народ как лев".

Также министерство обороны сообщило о закупке у компании "Оружейная промышленность" (IWI) крупной партии пулеметов "Негев 7" и "Негев UX" калибра 7.62 на общую сумму 67 миллионов шекелей.

Экономика
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