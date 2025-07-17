Минфин и минобороны согласовали увеличение оборонного бюджета на 2025 год

Министерства финансов и обороны достигли соглашения по поводу добавок к оборонному бюджету в 2025-2026 годах, необходимых в связи с войной с Ираном, затягиванием войны в Газе и рекомендациями комиссии Нагеля сообщает "Глобс".

Суммы, на которые планируется увеличить оборонный бюджет, на данный момент не раскрываются. Процесс пересмотра государственного бюджета на 2025 год, требующий внесения изменений в законодательство, планируется начать в Кнессете на следующей неделе.

В рамках договоренностей ЦАХАЛ обещал ужесточить контроль над оплатой дней резервистской службы. Также было согласовано, что надбавка к оборонному бюджету 2026 года будет закреплена в пересматриваемом бюджете 2025 года – страховка на случай, если выборы не позволят вовремя утвердить госбюджет 2026 года.