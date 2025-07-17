Германия назвала неприемлемым проект бюджета Евросоюза на 2 триллиона евро

Европейская комиссия представила проект бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала самым амбициозным из когда-либо рассматривавшихся.

В Еврокомиссии подчеркнули, что бюджет ориентирован на усиление конкурентоспособности Евросоюза на мировом рынке и на противостояние российской агрессии.

На усиление конкурентоспособности предлагается выделить 451 миллиард, из которых 131 миллиард – на оборонную и аэрокосмическую отрасль. Около 100 миллиардов евро предлагается зарезервировать на восстановление Украины. В то же время бюджет фермерских субсидий предлагается сократить на четверть до 300 миллиардов евро.

Франция приветствовала представленный проект бюджета, тогда как в Германии назвали его неприемлемым: "Увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают значительные усилия для консолидации своих национальных бюджетов". Германия также выступила против призыва еврокомиссии увеличить налоги для компаний с оборотом более 100 миллионов евро. Недовольны бюджетом и Нидерланды с Венгрией. Против бюджета выступили и фермерские организации, намеренные организовать "марш на Брюссель".