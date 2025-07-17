"Глобс": 15000 работников IAI получат по 60000 шекелей в процессе приватизации
время публикации: 17 июля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 09:16
Процесс частичной приватизации государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" многие годы блокировавшийся рабочим комитетом, выходит на финишную прямую.
Как сообщает "Глобс", в следующем месяце должно состояться итоговое совещание, на котором должен быть утвержден формат приватизации.
В министерстве обороны заинтересованы увеличить долю приватизации с 20% до 30% акций. При этом оценочная стоимость концерна выросла в шесть раз по сравнению с 2021 годом, когда выбирались андеррайтеры для приватизации.
Как следствие, 15000 работников компании, имеющие согласно регламенту право на 3% от вырученных средств, получат, согласно "Глобс", приблизительно по 60000 шекелей каждый.
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