Двое жителей Лода заплатят по 50000 шекелей за блокирование проекта "Расселение-Застройка"

Окружной суд Центрального округа постановил, что двое квартировладельцев в Лоде, блокировавшие проект "Расселение-Застройка", действовали за границами разумного, и обязал их выплатить 100000 шекелей компенсации, а также назначил адвоката для подписания документов от их имени.

22 из 24 квартировладельцев в двух домах на улице Каценельсон в Лоде подписали договор о реализации проекта "Расселение-Застройка" для сноса их домов и постройки трех новых зданий на 128 квартир.

В рамках договора застройщик обязался увеличить площадь новых квартир квартировладельцев на 10%, построить защищенную комнату, кладовую, парковку, а также предоставить все необходимые гарантии и условия (достаточно стандартные на рынке).

Как сообщает The Marker, двое оставшихся квартировладельцев, один из которых купил квартиру уже в процессе переговоров о проекте "Расселение-Застройка", затягивали подписание договора, выдвигая требования, которые суд признал не имеющими под собой основания, в частности – выход квартиры проемами на три стороны света (стандарт – две стороны света для проветриваемости).

Напомним, что согласно действующему законодательству, для реализации проектов городской реновации достаточно согласия 66% квартировладельцев, после чего остальные могут быть принуждены к подписанию договора через суд.