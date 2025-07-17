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Экономика

Суд приказал профсоюзу работников "Клалит" немедленно прекратить забастовку

Судебные решения
Забастовка
Больничные кассы
время публикации: 17 июля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 13:26
Суд приказал профсоюзу работников "Клалит" немедленно прекратить забастовку
Miriam Alster/FLASH90

Всеизраильский суд по трудовым спорам удовлетворил просьбу администрации больничной кассы "Клалит" признать объявленную накануне забастовку незаконной.

Суд постановил, что существуют основания для выдачи временного запретительного приказа на продолжение забастовки, и обязал всех работников немедленно вернуться к своим обязанностям для минимизации ущерба для клиентов больничной кассы.

Решение о проведении 24-часовой забастовки с 07:00 17 июля по 07:00 18 июля было принято рабочим комитетом "Клалит" в знак протеста против решения министерства здравоохранения сформировать комиссию для проверки деятельности кассы.

Однако Всеизраильская ассоциация профсоюзов ("Гистадрут") не объявляла забастовку, а в случае больничных касс закон устанавливает еще более строгие ограничения – забастовка больничной кассы должна быть утверждена центральным советом Гистадрута – чего в данном случае не произошло.

Экономика
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Рабочий комитет больничной кассы "Клалит" объявил о проведении забастовки