Суд приказал профсоюзу работников "Клалит" немедленно прекратить забастовку

Всеизраильский суд по трудовым спорам удовлетворил просьбу администрации больничной кассы "Клалит" признать объявленную накануне забастовку незаконной.

Суд постановил, что существуют основания для выдачи временного запретительного приказа на продолжение забастовки, и обязал всех работников немедленно вернуться к своим обязанностям для минимизации ущерба для клиентов больничной кассы.

Решение о проведении 24-часовой забастовки с 07:00 17 июля по 07:00 18 июля было принято рабочим комитетом "Клалит" в знак протеста против решения министерства здравоохранения сформировать комиссию для проверки деятельности кассы.

Однако Всеизраильская ассоциация профсоюзов ("Гистадрут") не объявляла забастовку, а в случае больничных касс закон устанавливает еще более строгие ограничения – забастовка больничной кассы должна быть утверждена центральным советом Гистадрута – чего в данном случае не произошло.