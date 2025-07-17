Налоговое управление признало ошибку налогообложения электронных сигарет: "Мы создали черный рынок"

Налоговое управление опубликовало отчет о политике налогообложения электронных сигарет, в котором признало ошибочность решения о введении исключительно высокого акциза на жидкость для сигарет.

Согласно отчету, введенный в 2021 году акциз привел к тому, что эффективный налог на жидкость для электронных сигарет составляет 98% от стоимости производства. Как следствие, производство жидкости стало нерентабельным для импорта, зато оказалось крайне выгодным для контрабанды и нелегального производства.

Как следствие, весь рынок электронных сигарет оказался под контролем криминальных структур. Об этом свидетельствует тот факт, что при практически полном отсутствии легального импорта жидкостей для электронных сигарет, в Израиль импортируются 7 миллионов электронных сигарет в год.

Для исправления ситуации управление рекомендует снизить акциз на жидкость для электронных сигарет с 19 шекелей за миллилитр до 1 шекеля за миллилитр, и вместо этого ввести единый акциз в размере 30 шекелей для любых видов электронных сигарет, вне зависимости от того, являются ли они одноразовыми или многоразовыми.

Также рекомендуется ввести уголовную ответственность за продажу электронных сигарет без лицензии, запретить продажу жидкости для электронных сигарет со вкусовыми добавками и "дизайнерских" электронных сигарет. Ограничить размер электронных сигарет и отменить освобождение от НДС на электронные сигареты в Эйлате.