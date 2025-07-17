Закон об обязательной записи телефонных разговоров с клиентами утвержден к итоговому чтению

Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям правительственный законопроект, обязывающий предприятия в определенных случаях записывать телефонные разговоры с клиентами и сохранять записи на протяжении двух лет.

Обязанность записи будет распространяться на любую сделку на сумму 750 шекелей и выше при следующих видах сделок: продажа товаров, не являющихся продуктами питания, включающая маркетинговое обращение со стороны компании; посреднические услуги при получении кредита; услуги по поиску пенсионных и других счетов; услуги проверки права на льготы по состоянию здоровья; услуги проверки права на возврат налогов; телекоммуникационные услуги; услуги по улучшению кредитного рейтинга; поставка газа; а также длительные сделки по предоставлению услуг ремонта и техобслуживания и длительные сделки по предоставлению медицинских услуг.

Также под действие закона будут подпадать банки, страховые компании и страховые агенты, пенсионные консультанты и маркетологи, если инициированное ими обращение предназначено для продвижения финансовых услуг и продуктов.

В начале каждого разговора человек должен быть предупрежден, что разговор записывается, и что потребитель будет иметь право получить запись разговора.

Если предприятие не предоставит запись потребителю в установленный законом срок, при судебном разбирательстве верной автоматически будет объявляться версия потребителя.

Штраф за нарушение закона – 50 тысяч шекелей для банков, 22,5 тысячи шекелей для других организаций и 7 тысяч шекелей для частного лица за каждый случай нарушения.