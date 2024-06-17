Ущерб от демонстраций радикальных ультраортодоксов против трамвая в Иерусалиме – 300 млн шек.

Министерство транспорта и министерство финансов подали в финансовую комиссию Кнессета запрос на утверждение перевода 78 миллионов шекелей на возмещение последствий акций протеста радикальных ультраортодоксальных групп против строительства зеленой ветки трамвая в Иерусалиме.

Речь идет о необходимости выплаты компенсаций подрядчикам за срыв планов, порчу имущества и уже построенной инфраструктуры.

При этом ранее государство уже потратило на компенсацию нанесенного вандалами из так называемой "иерусалимской фракции", одного из наиболее радикальных ультраортодоксальных течений, 218 миллионов шекелей.

Ультраортодоксы протестуют против пролегания ветки через кварталы Меа Шеарим и Геула, прибегая к организации массовых беспорядков, поджогу строительной техники, порче стройматериалов и уже построенный инфраструктуры и к угрозам в адрес рабочих. Более 200 участников беспорядков в разное время были задержаны полицией и против них возбуждены уголовные дела. Против отдельных организаторов беспорядков поданы также гражданские иски с требованием компенсации ущерба.