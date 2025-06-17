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Экономика

Кибернеделя и неделя ИИ в Тель-Авивском университете перенесены на конец года

Война с Ираном
Кибербезопасность
Хайтек
время публикации: 17 июня 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:30
Кибернеделя и неделя ИИ в Тель-Авивском университете перенесены на конец года
Yossi Aloni/Flash90

Организаторы недели кибертехнологий и недели ИИ-технологий, которые должны были пройти в Тель-Авивском университете 23-26 июня, из-за ситуации в сфере безопасности перенесены на конец 2025 года.

Кибернеделя в ТАУ является одним из двух крупнейших международных мероприятий в сфере кибербезопасности, привлекая в Израиль ведущих мировых специалистов в данной сфере.

В 2023 году в мероприятиях кибернедели в Израиле приняли участие более 2500 иностранных специалистов.

Экономика
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