x
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговое управление приняло 18,7 тысяч исков об ущербе от иранских ракет

Компенсации и выплаты
Ущерб
время публикации: 17 июня 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:54
Налоговое управление приняло 18,7 тысяч исков об ущербе от иранских ракет
Пресс-служба полиции Израиля

Количество исков об ущербе имуществу в результате ракетных обстрелов из Ирана, полученных компенсационным фондом налогового управления, стремительно растет.

Если на утро понедельника, 16 июня, было принято около 9900 исков, то на утро вторника, 17 июня, их число уже превысило 18,7 тысяч.

Около 15,8 тысяч исков были поданы в связи с ущербом недвижимому имуществу, около 1300 исков – в связи с ущербом автотранспорту, около 1,6 тысяч – в связи с ущербом движимому имуществу.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июня 2025

Прямой ущерб от иранских ракет превысил миллиард шекелей