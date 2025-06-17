Налоговое управление приняло 18,7 тысяч исков об ущербе от иранских ракет

Количество исков об ущербе имуществу в результате ракетных обстрелов из Ирана, полученных компенсационным фондом налогового управления, стремительно растет.

Если на утро понедельника, 16 июня, было принято около 9900 исков, то на утро вторника, 17 июня, их число уже превысило 18,7 тысяч.

Около 15,8 тысяч исков были поданы в связи с ущербом недвижимому имуществу, около 1300 исков – в связи с ущербом автотранспорту, около 1,6 тысяч – в связи с ущербом движимому имуществу.