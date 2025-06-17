Агентство S&P предупредило об увеличении риска снижения кредитного рейтинга Израиля

Международное рейтинговое агентство S&P первым из ведущих агентство отреагировало на операцию "Народ как лев", проводимую Израилем против иранской ядерной программы.

В опубликованном во вторник, 17 июня, специальном обзоре аналитики агентства написали, что "развитие событий в израильско-иранском конфликте увеличивает риск понижения кредитного рейтинга Израиля из-за возможности дальнейшей эскалации".

Агентство предупреждает, что "негативный прогноз по кредитному рейтингу Израиля отражает риск того, что эскалация военного конфликта может существенно ослабить израильскую экономику, ее фискальное положение и платежный баланс".

Среди рисков, которые агентство перечисляет в случае продолжающейся эскалации: "удар по доверию иностранных и местных инвесторов, отток капитала и волатильность на финансовых рынках и в обменном курсе". Также упоминаются "прямой ущерб инфраструктуре и сопутствующие риски для государственных финансов".