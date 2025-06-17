Иерусалимский трамвай возобновляет работу в ограниченном режиме

Иерусалимский трамвай возобновил свою работу во вторник, 17 июня, после нескольких дней простоя из-за ситуации в сфере безопасности.

Трамвай будет ходить с 05:15 до 19:30, а частота выхода на маршрут будет существенно уменьшена.

Напомним, что вне связи с войной с Ираном центральный участок красной линии иерусалимского трамвая перекрыт из-за работ по интеграции зеленой линии. Поэтому трамвай ходит на севере столицы между Неве-Яаков и Гиват а-Меватер, а на юге – между центральным автовокзалом и больницей "Адаса Эйн-Керем". При этом на юге ходят трамвай из одного вагона, а не из двух.

Тель-Авивский трамвай на данный момент не работает, а его подземные станции используются как бомбоубежища.