Хайфский НПЗ уведомил биржу о временной остановке работы

Хайфский нефтеперерабатывающий завод опубликовал коммюнике для Тель-Авивской биржи ценных бумаг, в котором уведомил о полной остановке работы предприятия из-за ущерба, причиненного иранскими ракетами.

Согласно коммюнике, компания, совместно с Электрической компанией, проводит экстренные работы по восстановлению бесперебойного электроснабжения комплекса, а также проводит оценку повреждений оборудованию и работы по их устранению.

Компания также подчеркивает, что в результате попадания ракеты погибли три ее сотрудника, и выражает соболезнования их семьями.