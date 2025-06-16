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Экономика

Хайфский НПЗ уведомил биржу о временной остановке работы

время публикации: 16 июня 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:52
Хайфский НПЗ уведомил биржу о временной остановке работы
Фото NEWSru.co.il

Хайфский нефтеперерабатывающий завод опубликовал коммюнике для Тель-Авивской биржи ценных бумаг, в котором уведомил о полной остановке работы предприятия из-за ущерба, причиненного иранскими ракетами.

Согласно коммюнике, компания, совместно с Электрической компанией, проводит экстренные работы по восстановлению бесперебойного электроснабжения комплекса, а также проводит оценку повреждений оборудованию и работы по их устранению.

Компания также подчеркивает, что в результате попадания ракеты погибли три ее сотрудника, и выражает соболезнования их семьями.

Экономика
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