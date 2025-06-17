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Экономика

Курс валют в Израиле 17 июня 2025 года: шекель продолжает укрепляться

Курсы валют
Банк Израиля
время публикации: 17 июня 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 16:53
Курс валют в Израиле 17 июня 2025 года: шекель продолжает укрепляться
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 17 июня, валютные торги завершились значительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 0,961% и составил 3,503 шекеля за $1. Курс евро упал на 1,038% и составил 4,051 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние два дня на фоне успехов в войне против Ирана.

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