Курс валют в Израиле 17 июня 2025 года: шекель продолжает укрепляться

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 17 июня, валютные торги завершились значительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 0,961% и составил 3,503 шекеля за $1. Курс евро упал на 1,038% и составил 4,051 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние два дня на фоне успехов в войне против Ирана.