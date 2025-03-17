30 тысяч малообеспеченных переживших Холокост получат продуктовые карточки

Клеймс Конференс (Конференция по еврейским материальным искам к Германии) объявила о продолжении программы поддержки для нуждающихся переживших Холокост: около 30 тысяч человек получат "продуктовые карты", которые будут раз в квартал пополняться на сумму в 300 шекелей.

Карту можно будет использовать в основных продовольственных торговых сетях страны, включая "Шуферсаль", "Мега", "Рами Леви", "Ошер Ад" и другие.

В отличие от прошлогоднего одноразового распределения продуктовых карточек на праздники, на этот раз карта будет пополняться раз в квартал, чтобы непрерывно улучшать благосостояние переживших Холокост в дополнение к ежегодным компенсациям, которые они получают.

Распределение карт будет осуществляться в сотрудничестве с организацией "Эшель-Хабад" и бюджета Фонда компенсаций федерального министерства финансов Германии.

Помощь предназначена примерно 30 тысячам переживших Холокост в Израиле, имеющих право на доплату до прожиточного минимума (соцнадбавку, или "ашламат ахнаса") от "Битуах Леуми".

В 2024 году Клеймс Конференс провела успешные переговоры, в результате которых было выделено около 535 миллионов долларов для распределения в качестве компенсаций пережившим Холокост по всему миру и 888 миллионов долларов на финансирование услуг по уходу для этих людей.