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Экономика

Минсобес распределил 90 миллионов шекелей "продуктовых карточек Дери" по новым критериям

ШАС
Компенсации и выплаты
Бедность
время публикации: 09 января 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 22:14
Минсобес распределил 90 миллионов шекелей "продуктовых карточек Дери" по новым критериям
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство социального обеспечения со значительной задержкой завершило распределение продуктовых карточек для нуждающихся на сумму 90 миллионов шекелей, бюджет для которых был получен лидером ШАС Арье Дери в рамках коалиционных переговоров.

В отличие от прошлых распределений, на этот раз карточки распределялись по новым критериям, признанным БАГАЦем справедливыми и соответствующими предназначению проекта.

В прошлые разы получатели пособий от Ведомства национального страхования получали уменьшенную сумму по сравнению с другими категориями. На этот раз им восполнили недополученное, после чего оставшаяся сумма была распределена между всеми, кто отвечал критериям в 2023 году (по 84 шекеля на взрослого и по 63 шекеля на ребенка).

В ближайшие недели среди тех, кто отвечает критериям на 2024 год, будут распределены 210 миллионов шекелей (200 шекелей на взрослого и 150 шекелей на ребенка).

Еще 90 миллионов шекелей из этого бюджета будут переданы в проект продовольственной безопасности минсобеса.

Напомним, что в 2023 году "карточки Дери" распределялись по критериям, дававшим непропорциональное преимущество ультраортодоксальным семьям.

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