Минсобес распределил 90 миллионов шекелей "продуктовых карточек Дери" по новым критериям
Министерство социального обеспечения со значительной задержкой завершило распределение продуктовых карточек для нуждающихся на сумму 90 миллионов шекелей, бюджет для которых был получен лидером ШАС Арье Дери в рамках коалиционных переговоров.
В отличие от прошлых распределений, на этот раз карточки распределялись по новым критериям, признанным БАГАЦем справедливыми и соответствующими предназначению проекта.
В прошлые разы получатели пособий от Ведомства национального страхования получали уменьшенную сумму по сравнению с другими категориями. На этот раз им восполнили недополученное, после чего оставшаяся сумма была распределена между всеми, кто отвечал критериям в 2023 году (по 84 шекеля на взрослого и по 63 шекеля на ребенка).
В ближайшие недели среди тех, кто отвечает критериям на 2024 год, будут распределены 210 миллионов шекелей (200 шекелей на взрослого и 150 шекелей на ребенка).
Еще 90 миллионов шекелей из этого бюджета будут переданы в проект продовольственной безопасности минсобеса.
Напомним, что в 2023 году "карточки Дери" распределялись по критериям, дававшим непропорциональное преимущество ультраортодоксальным семьям.