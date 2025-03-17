Опрос: большинство потребителей в Израиле говорят об ухудшении с начала 2025 года

Опубликованы результаты опроса израильских потребителей, проведенного Управлением Гистадрута по делам потребителей с помощью Института геокартографии. В опросе участвовали 600 респондентов (старше 18 лет).

В исследовании рассматривается, как экономические указы, вступившие в силу с 1 января 2025 года, и повышение цен повлияли на экономическое положение граждан страны. Опрос был приурочен к Международному дню потребителей.

62% израильтян, участвовавших в опросе, сообщили об ухудшении своего экономического положения с начала 2025 года.

61% респондентов заявили, что из-за роста цен им пришлось отказаться от покупки большего количества товаров и услуг, чем раньше. 17% заявили, что по крайней мере в одном случае им пришлось отказаться от лечения или покупки лекарств.

11% заявили, что были вынуждены брать кредит для покрытия своих ежедневных расходов. 59% сказали, что им редко удается или никогда не удается откладывать деньги с зарплаты.

72% респондентов говорят, что испытывают больший стресс из-за роста цен в экономике и подорожании жизни.

66% респондентов считают, что поведение бизнесов по отношению к ним было несправедливым. 89% населения убеждены, что торговые сети воспользовались повышением ставки НДС для повышения цен.

44% респондентов заявили, что планируют все ежемесячные расходы заранее, уделяя особое внимание текущим расходам. 73% респондентов говорят, что проверяют счета после совершения покупок в розничных сетях и супермаркетах. Более 90% респондентов считают, что необходимо усилить надзор и контроль, особенно в вопросах ценообразования, запрета обмана и права отмены покупки, сообщает пресс-служба Гистадрута