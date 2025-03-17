Выходец из 8200 раввин Ицхак Кессельман назначен вице-президентом глобальной корпорации Microsoft

Корпорация Microsoft назначила раввина Ицхака Кессельмана на должность корпоративного вице-президента по коммуникациям и аналитике в реальном времени.

Кессельман (40) родился в Риге в семье светских евреев, репатриировался в возрасте 6 лет, рос в Рамле. В подростковом возрасте Кессельман пришел к религии, став последователем Любавического ребе.

Одновременно с учебой в йешиве Кессельман получил степень в рамках академического резерва, отслужил срочную и контрактную службу в технологическом подразделении военной разведки 8200.

После демобилизации Кессельман работал в компании Retalix, а в 2013 году стал одним из первых ультрарелигиозных сотрудников в израильском кампусе Microsoft. В 2021 году он перебрался в Нью-Йорк и ушел в Google, а год назад вернулся в Microsoft.