Мэрия Тегерана запретила рекламу глобальных брендов, работающих с Израилем

Муниципальный совет Тегерана проголосовал за запрет на размещение на территории иранской столицы рекламы глобальных брендов, работающих с Израилем, таких как Coca-Cola и Nestle.

Также запрещена продажа продукции этих брендов в принадлежащих муниципалитету магазинах и на городских рынках, и их закупка мэрией.

Меры пресечения нарушения запрета будут опубликованы в ближайшее время.