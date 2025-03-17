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Экономика

Мэрия Тегерана запретила рекламу глобальных брендов, работающих с Израилем

Иран
время публикации: 17 марта 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 06:21
Мэрия Тегерана запретила рекламу глобальных брендов, работающих с Израилем
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Муниципальный совет Тегерана проголосовал за запрет на размещение на территории иранской столицы рекламы глобальных брендов, работающих с Израилем, таких как Coca-Cola и Nestle.

Также запрещена продажа продукции этих брендов в принадлежащих муниципалитету магазинах и на городских рынках, и их закупка мэрией.

Меры пресечения нарушения запрета будут опубликованы в ближайшее время.

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