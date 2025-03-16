19 марта Кнессет проголосует за закон о хозяйственном регулировании

Голосование по закону о хозяйственном регулировании начнется в Кнессете 19 марта. В связи с этим отменено голосование по законопроекту об изменении состава комиссии по назначению судей.

Закон о хозяйственном регулировании является частью проекта государственного бюджета. Сам бюджет будет утвержден в начале следующей недели, предположительно 24 или 25 марта.

Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу ведет переговоры с партией "Оцма Иегудит", стремясь добиться возвращения партии в правительство, что гарантирует ее голосование за бюджет. По сообщению издания, глава правительства предлагает Итамару Бен-Гвиру финансирование проектов важных для "Оцма Иегудит". В окружении Бен-Гвира отвергли это предложение. "Нам важна идеология, а не деньги", – заявляют приближенные Бен-Гвира. Напомним, что "Оцма Иегудит" требует незамедлительного возобновления военных действий в качестве условия возвращения в правительство.

Голосование по законопроекту об изменении состава по назначению судей ожидается после утверждения бюджета, но до завершения нынешней сессии Кнессета.