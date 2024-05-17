"Глобс": "Мосад" требует вокзал у своей штаб-квартиры

Издание "Глобс" утверждает, что руководство службы внешней разведки "Мосад" пытается убедить министерство транспорта изменить месторасположение запланированной железнодорожной станции в южной части бывшей промзоны Глилот, и перенести ее в северную часть, где расположена штаб-квартира организации.

Согласно "Глобс", в "Мосаде" рассчитывают, что это повысит уровень удобства действующим сотрудникам и облегчит организации найм новых.

Следует отметить, что данная опция уже рассматривалась несколько лет назад, и была признана нецелесообразной. Перенос железнодорожной станции разорвет запланированный транспортный узел в южной части Глилот, где должны сойтись станции трамвая, метро и железной дороги, и нанесет ущерб планам строительства на месте промзоны 18000 единиц жилья.

Кроме того, все планы уже утверждены, и их пересмотр приведет к значительным задержкам в реализации проектов.

В министерстве главы правительства от имени "Мосада" заявили, что "все станции останутся на тех местах, на которых они утверждены", а запланированная встреча руководства "Мосада" с руководством минтранса будет посвящена различным аспектам, имеющим отношение к работе разведки.