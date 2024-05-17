Израильтянам придется платить за спортивные телеканалы отдельно
время публикации: 17 мая 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 07:34
Израильское управление многоканального кабельного и спутникового телевидения приняло решение отменить регуляцию, обязывающую многоканальные платформы включать спортивные каналы в базовый пакет вещания.
Это касается, среди прочего, трансляций матчей Лиги Чемпионов УЕФА, чемпионата Израиля по баскетболу, NBA и спортивных трансляций на арабском языке, которые старая регуляция делала обязательными для доступа без дополнительной платы.
Среди обязательных материалов в платформах вещания остаются женский и параолимпийский спорт, а также общественно важные спортивные события, такие как матчи сборной Израиля по футболу.
Новая регуляция вступит в силу через год.
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