Израильтянам придется платить за спортивные телеканалы отдельно

Израильское управление многоканального кабельного и спутникового телевидения приняло решение отменить регуляцию, обязывающую многоканальные платформы включать спортивные каналы в базовый пакет вещания.

Это касается, среди прочего, трансляций матчей Лиги Чемпионов УЕФА, чемпионата Израиля по баскетболу, NBA и спортивных трансляций на арабском языке, которые старая регуляция делала обязательными для доступа без дополнительной платы.

Среди обязательных материалов в платформах вещания остаются женский и параолимпийский спорт, а также общественно важные спортивные события, такие как матчи сборной Израиля по футболу.

Новая регуляция вступит в силу через год.