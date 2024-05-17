Из 11 претендентов только двое подали заявки на покупку Почты Израиля

Процесс приватизации Почты Израиля вышел на финишную прямую, однако подошел он к финишу не так, как хотелось управлению госкомпаний, министерству связи и министерству финансов.

Из 11 групп, претендовавших на покупку "Доар Исраэль" в начале процесса, итоговые заявки подали только две – компания "Мильгам" вместе со страховой компанией "Феникс" и компания "Делек Исраэль" вместе с бизнесменом Рами Леви.

"Африка Ашкаот" и бизнесмен Яаков Энджел, дошедшие до предпоследнего этапа, в итоге решили не подавать свои заявки.

Согласно оценкам, итоговая цена Почты Израиля составит менее полумиллиарда шекелей.