x
17 мая 2024
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 мая 2024
|
17 мая 2024
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Из 11 претендентов только двое подали заявки на покупку Почты Израиля

время публикации: 17 мая 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 10:21
Из 11 претендентов только двое подали заявки на покупку Почты Израиля
Flash90

Процесс приватизации Почты Израиля вышел на финишную прямую, однако подошел он к финишу не так, как хотелось управлению госкомпаний, министерству связи и министерству финансов.

Из 11 групп, претендовавших на покупку "Доар Исраэль" в начале процесса, итоговые заявки подали только две – компания "Мильгам" вместе со страховой компанией "Феникс" и компания "Делек Исраэль" вместе с бизнесменом Рами Леви.

"Африка Ашкаот" и бизнесмен Яаков Энджел, дошедшие до предпоследнего этапа, в итоге решили не подавать свои заявки.

Согласно оценкам, итоговая цена Почты Израиля составит менее полумиллиарда шекелей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 мая 2024

Финансовая комиссия Кнессета утвердила приватизацию "Почты Израиля": "Молимся, что это поможет"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 января 2024

Девять компаний внесли залог для участия в приватизации Почтовой компании