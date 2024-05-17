Смотрич продвигает введение 100% пошлины на импорт из Турции

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о намерении вынести на рассмотрение правительства решение о введении пошлины в размере 100% от стоимости товара на импорт товаров из Турции.

Кроме того, решение предлагает отменить льготные тарифы пошлин, действующие в рамках соглашения о свободной торговле с Турцией. Фактически речь идет о наложении пошлины в размере, предназначенном для стран, не имеющих соглашения с Израилем, плюс дополнительно 100% от стоимости товара.

Решение предлагается сделать временным, вплоть до ухода президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своего поста.

Инициатива Смотрича вызвала острое недовольство в торговых структурах, заявивших, что так конфликты не урегулируют, и призвавших его оставить разруливание этой ситуации им.

Израиль импортирует из Турции товары на 5,7 миллиарда долларов. Две недели назад Турция ввела запрет на погрузку и разгрузку в своих портах товаров, идущих напрямую в Израиль или из него "до окончания войны в Газе".