США окончательно выпали из клуба стран с максимальным кредитным рейтингом

Агентство Moody's, в 1919 году первым присвоившее США максимальный кредитный рейтинг AAA, последним из трех ведущих агентств объявило о снижении рейтинга до Аа1 с нейтральным прогнозом.

Напомним, что агентство объявило об изменении прогноза на кредитный рейтинг с нейтрального на негативный еще в 2023 году, однако не торопилось снижать сам рейтинг. S&P снизило рейтинг США до уровня АА+ еще в 2013 году, а Fitch – в 2023 году.

В качестве основной причины снижения рейтинга указал опасения по поводу продолжающегося роста госдолга США.

"Последовательным администрациям США и Конгрессу не удалось согласовать меры по изменению тенденции больших ежегодных фискальных дефицитов и растущих процентных расходов", - говорится в заявлении компании.