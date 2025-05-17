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Экономика

США окончательно выпали из клуба стран с максимальным кредитным рейтингом

США
Финансы
время публикации: 17 мая 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 21:18
США окончательно выпали из клуба стран с максимальным кредитным рейтингом
AP Photo/Mark Lennihan

Агентство Moody's, в 1919 году первым присвоившее США максимальный кредитный рейтинг AAA, последним из трех ведущих агентств объявило о снижении рейтинга до Аа1 с нейтральным прогнозом.

Напомним, что агентство объявило об изменении прогноза на кредитный рейтинг с нейтрального на негативный еще в 2023 году, однако не торопилось снижать сам рейтинг. S&P снизило рейтинг США до уровня АА+ еще в 2013 году, а Fitch – в 2023 году.

В качестве основной причины снижения рейтинга указал опасения по поводу продолжающегося роста госдолга США.

"Последовательным администрациям США и Конгрессу не удалось согласовать меры по изменению тенденции больших ежегодных фискальных дефицитов и растущих процентных расходов", - говорится в заявлении компании.

Экономика
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