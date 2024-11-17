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Количество обязательных уроков вождения для получения прав будет сокращено

Транспорт
Финансы
время публикации: 17 ноября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 13:07
Количество обязательных уроков вождения для получения прав будет сокращено
Yonatan Sindel/Flash90

Количество обязательных уроков вождения перед экзаменом в Израиле будет сокращено: для автомобиля с автоматической коробкой передач с 28 до 13, а для машины с механической коробкой – до 20 уроков.

Канцелярия премьер-министра опубликовала ряд предложений, которые могут позволить сэкономить приблизительно два миллиарда шекелей в год для населения, сообщает "Кан".Также власти рекомендовали сократить частоту автомобильных тестов до одного раза в два года вместо ежегодной проверки.

Частота автомобильных тестов в Израиле в два раза выше, чем в странах ЕС, Японии и Южной Кореи, из которых Израиль в основном импортирует свои автомобили. В связи с этим Транспортное управление Израиля предложило постепенно снизить частоту тестов до одного раза каждые два года, а также облегчить нагрузку на лицензирующие органы и устранить излишние бюрократические барьеры. Рекомендации могут начать реализовываться с 2026 года.

Председатель межведомственного комитета Йоэль Брис отметил, что анализ действующих постановлений помогает государственным учреждениям выявить устаревшие или избыточные нормы и требования. Это позволит уменьшить излишнюю нагрузку как на граждан, так и на предприятия.

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