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Экономика

Индекс цен в октябре вырос на 0,5%, инфляция с начала года составила 3,9%

время публикации: 15 ноября 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 14:43
Индекс цен в октябре вырос на 0,5%, инфляция с начала года составила 3,9%
Michael Giladi/Flash90

По сообщению Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в октябре текущего года вырос на 0,5% в сравнении с сентябрем и составил 109,1 пункта (за исходную точку в 100 пунктов берется средний показатель за 2022 год).

Наибольшее влияние на рост индекса потребительских цен оказало подорожание одежды и обуви на 3,5%, подорожание транспорта на 1,9%, подорожание продуктов и здравоохранения на 0,5%.

Наиболее заметное снижение цен зарегистрировано на услуги по эксплуатации жилья для владельцев (снижение на 0,2) и культура и развлечения (также подешевевшие на 0,2%).

С начала года индекс цен вырос на 3,9%, а за последние 12 месяцев года – на 3,5%.

Экономика
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