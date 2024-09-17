x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Meta объявила о блокировании на своих платформах государственных российских СМИ

время публикации: 17 сентября 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 09:26
Meta объявила о блокировании на своих платформах государственных российских СМИ
AP Photo/Pavel Golovkin

Корпорация Meta объявила о блокировании государственных российских СМИ на принадлежащих ей платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

В число заблокированных вошли Russia Today, РИА "Новости", "Россия Сегодня", "Спутник".

Напомним, что в пятницу администрация президента США Джо Байдена объявила о включении RT в санкционные списки, а в госдепе назвали этот ресурс "полноправным членом разведывательного аппарата российского правительства".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Израиль как поле мировой информационной войны, развязанной РФ. Интервью со Львом Гершензоном