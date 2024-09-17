Meta объявила о блокировании на своих платформах государственных российских СМИ
время публикации: 17 сентября 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 09:26
Корпорация Meta объявила о блокировании государственных российских СМИ на принадлежащих ей платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.
В число заблокированных вошли Russia Today, РИА "Новости", "Россия Сегодня", "Спутник".
Напомним, что в пятницу администрация президента США Джо Байдена объявила о включении RT в санкционные списки, а в госдепе назвали этот ресурс "полноправным членом разведывательного аппарата российского правительства".