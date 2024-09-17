Intel объявил об остановке работы одного завода и замораживании строительства еще двух

Корпорация Intel опубликовала сообщение о намерении разделить деятельность по разработке чипов и по производству чипов, выделив структуры, ответственные за производства в дочернюю компанию.

Это позволит материнской и дочерней компаниям по-разному подходить к вопросам финансирования и изменить структуру капитала каждой из них в соответствии с ее потребностями.

Также было объявлено об остановке на два года строительства новых заводов Intel в Польше и Германии, и об остановке завода в Малайзии "до восстановления спроса".

Параллельно Intel объявила о расширении сотрудничества с Amazon в разработке новых чипов для облачных технологий, и о получении 3 миллиардов долларов дотации от министерства обороны США на разработку чипов для нужд американской оборонной промышленности.