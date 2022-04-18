После Песаха в Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Герцлии, Петах-Тикве и Хадере начнется установка "умных" электросчетчиков

После окончания праздника Песах подрядчики Израильской электрической компании начнут массовую замену старых электрических счетчиков в пяти городах страны на "умные", позволяющие считывать показатели удаленно и сменить поставщика электроэнергии.

Речь идет об очередном этапе реформы рынка электроэнергии. В то время как "Хеврат Хашмаль" остается монополистом в сфере распределения электричества, рынок производства открыт для конкуренции. Однако до сих пор конкуренция касалась только коммерческого сегмента, поскольку требовала установки "умных" электросчетчиков, позволяющих отслеживать удаленно уровень потребления в каждый текущий момент.

Сегмента домохозяйств и малых бизнесов реформа практически не коснулась. Новый этап предусматривает массовую установку "умных" счетчиков за счет "Хеврат Хашмаль". В общей сложности, в ближайшие пять лет планируется установка миллиона "умных" счетчиков. На первом этапе установка начнется в домах Ашдода, Ришон ле-Циона, Герцлии, Петах-Тиквы и Хадеры.

Наличие "умного" счетчика позволит производителям электричества предлагать скидки тем, кто готов сдвинуть периоды существенного потребления электричества (посудомойки, стирку и сушку белья, нагрев бойлеров и т.д.) с часов-пик на часы низкого спроса.

Следует отметить, что с ноября 2021 года все устанавливаемые в новых жилищных проектах счетчики являются "умными". С августа 2022 года домовладельцы, жилье которых не включено в программу бесплатной установки "умных" счетчиков, смогут заказать установку "умного" счетчика за 223 шекеля, сообщает "Глобс".