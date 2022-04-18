Средняя зарплата-нетто в Израиле – 7771 шекель, медианная – 6044 шекеля

Согласно данным компании МАСАВ, через которую проходят около 90 процентов зарплат, выплачиваемых наемным работникам, в марте 2022 года количество получателей зарплаты составило 3 миллиона 658 тысяч человек. Это на 10 тысяч человек больше, чем на момент начала пандемии коронавируса в феврале 2020 года, однако, учитывая прирост населения, в реальном исчислении все еще меньше, чем до начала кризиса.

Средняя зарплата-нетто составила в марте 2022 года 7771 шекель в месяц, что на 7% выше показателя на февраль 2020 года. Медианная зарплата-нетто составила 6044 шекеля в месяц.

При этом зарплата-нетто 45,4% составляла менее 5300 шекелей (то есть их зарплата брутто – менее 6000-6300 шекелей).

Следует отметить, что в своих отчетах МАСАВ не отмечает, является ли получатель зарплаты работающим на полную или на частичную ставку. Кроме того, работники, работающие на двух работах, засчитываются как два работника.