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NEWSru.co.il :: Экономика18 апреля 2022 г., 07:02

Служба трудоустройства увеличит стипендии участникам курсов переквалификации из социально слабых слоев

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Служба трудоустройства увеличит стипендии участникам курсов переквалификации из социально слабых слоев

Отдел профессиональной подготовки в государственной службе трудоустройства, совместно с организацией Joint, запустит в мае 2022 года новую программу стипендий для представителей социально-слабых слоев населения, участвующих в курсах переквалификации.

До сих пор максимальный размер стипендии составлял 1500 шекелей в месяц на четыре месяца, которые можно было получить только после окончания обучения.

В рамках новой программы размер стипендии будет составлять 1500-2500 шекелей в месяц (а для родителей-одиночек – 3500 шекелей в месяц) на шесть месяцев.


Программа предназначена для жителей населенных пунктов или кварталов четырех нижних социоэкономических децилей, лиц, находящихся на учете муниципальных социальных служб, и женщин в возрасте 50 лет и старше.

Общий бюджет программы составит 25 миллионов шекелей, из которых 3 миллиона даст Joint. Этого бюджета должно хватить приблизительно на 1700 человек.

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