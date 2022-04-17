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NEWSru.co.il :: Экономика17 апреля 2022 г., 21:40

Китайский госконцерн подал в суд на правительство Израиля за отклонение его заявки на строительство трамвая в Тель-Авиве

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Китайский госконцерн подал в суд на правительство Израиля за отклонение его заявки на строительство трамвая в Тель-Авиве

Консорциум в составе китайского государственного концерна China Railway Construction Company (CRCC) и израильских компаний израильских компаний "Эгед" и "Шихун ве-Бинуй", подал в Тель-Авивский окружной суд иск против результатов тендера на строительство "зеленой" и "фиолетовой" линий Тель-Авивского трамвая.

"Зеленую" линию трамвая будет прокладывать консорциум в составе французской компании "Альстом", а также израильских компаний "Дан" и "Электра". Линия должна соединить Холон и Ришон ле-Цион с центром Тель-Авива, Тель-Авивским университетом, промышленной зоной Герцлии и Кирьят-Атидим. Протяженность линии, на которой будут 63 остановки, составит 39 километров. Четыре остановки будут подземными. Стоимость прокладки – 20 миллиардов шекелей, срок пуска – 2027-2028 годы.

"Фиолетовую" линию будет прокладывать консорциум из испанской CAF и израильской "Шафир Андаса". Линия должна соединить Кирьят-Оно и Йегуд с центром Тель-Авива, пройдя через университет Бар-Илан, больницу "Шиба", рынок "Кармель". Протяженность линии – 27 километров, на которых будут 45 остановок. Стоимость прокладки – 10 миллиардов шекелей, срок пуска – 2026 год.


Заявка китайско-израильского консорциума была отклонена как слишком дешевая за гранью экономической целесообразности, однако консорциум утверждает, что истинной причиной отказа было давление США, требовавшего отлучить включенную в санкционный список CRCC от инфраструктурных тендеров.

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