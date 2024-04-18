Регистратор НКО отказал сети ультраортодоксальных школ в справке о надлежащем управлении

Управление регистратора некоммерческих организаций отклонило запрос сети ультраортодоксальных школ "Решет а-Хинух а-Ацмаи" о получении справки о надлежащем управлении.

Данная справка необходима для продолжения деятельности управляющей сетью школ НКО и для получения ею государственного финансирования.

В ответе на запрос аудитор Илан Дана из управления регистратора НКО потребовал от руководства сети предоставить ответы касательно проблем, выявленных в предыдущих финансовых отчетах, сообщает The Marker.

В частности, речь идет о долге перед налоговым управлением на сумму 59 миллионов шекелей, который, по утверждению НКО, за нее должно погасить министерство финансов, о 68 исках против НКО, включая 35 исков в судах по трудовым спорам, в том числе 8 представительских.