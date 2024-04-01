Госпрокуратура: ультраортодоксальные школы самовольно внедряют реформу "Офек Хадаш"

Государственная прокуратура представила Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ государства на иск против увеличения бюджетов частных сетей ультраортодоксальных школ за счет внедрения реформы "Офек Хадаш".

В ответе говорится, что сети не только самовольно внедряют реформу без получения гарантий государства об оплате надбавок учителям, но и продолжают делать это несмотря на прямое распоряжение о прекращении данной практики.

К ответу госпрокуратуры были приложены три письма главного аудитора, направленные руководству сетей "а-Хинух а-Ацмаи" и "Мааян а-Хинух а-Торани" начиная с сентября, в которых содержится требование заморозить реализацию реформы из-за того, что сети не выполнили необходимые для этого условия. Также к ответу приложено письмо внешнего аудитора сетей, запрещающее выплачивать надбавки за реформу, поскольку министерства финансов, просвещения и юстиции не утвердили необходимые постановления.