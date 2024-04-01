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Экономика

Госпрокуратура: ультраортодоксальные школы самовольно внедряют реформу "Офек Хадаш"

время публикации: 01 апреля 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 22:03
Госпрокуратура: ультраортодоксальные школы самовольно внедряют реформу "Офек Хадаш"
Nati Shohat/Flash90

Государственная прокуратура представила Высшему суду справедливости (БАГАЦ) ответ государства на иск против увеличения бюджетов частных сетей ультраортодоксальных школ за счет внедрения реформы "Офек Хадаш".

В ответе говорится, что сети не только самовольно внедряют реформу без получения гарантий государства об оплате надбавок учителям, но и продолжают делать это несмотря на прямое распоряжение о прекращении данной практики.

К ответу госпрокуратуры были приложены три письма главного аудитора, направленные руководству сетей "а-Хинух а-Ацмаи" и "Мааян а-Хинух а-Торани" начиная с сентября, в которых содержится требование заморозить реализацию реформы из-за того, что сети не выполнили необходимые для этого условия. Также к ответу приложено письмо внешнего аудитора сетей, запрещающее выплачивать надбавки за реформу, поскольку министерства финансов, просвещения и юстиции не утвердили необходимые постановления.

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