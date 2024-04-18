Минздрав запретил замгендиректора больницы "Ихилов" по совместительству возглавить "Шуферсаль"

Попытка новых владельцев контрольного пакета акций сети розничной торговли "Шуферсаль" братьев Шломо и Йоси Амиров назначить заместителя генерального директора больницы "Ихилов" профессора Ицхака Шапира на должность председателя совета директоров с объемом ставки 4 часа в неделю вызвала отрицательную реакцию в экономических кругах.

Однако еще до того, как свое мнение по данному поводу озвучил официальный регулятор - управление по надзору за рынком ценных бумаг – назначение было заблокировано министерством здравоохранения.

В минздраве запретили профессору Шапира совмещение должностей, хотя и оставили открытой для него возможность занять рядовое место в совете директоров "Шуферсаля" при оформлении надлежащего документа о предотвращении конфликта интересов, сообщает The Marker.

Напомним, что изначально братья Амир хотели оставить должности гендиректора и председателя совета директоров сети себе, однако этот шаг был заблокирован управлением рынка ценных бумаг. В итоге они назначили себя генеральными директорами, а Шапира должен был быть "свадебным генералом", занимающим должность председателя совета директоров для проформы.