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Экономика

Опрос "Mаарива": Бен-Гвир сравнялся с Лапидом

Опрос
Еш Атид
Оцма Иегудит
время публикации: 18 апреля 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 07:52
Опрос "Mаарива": Бен-Гвир сравнялся с Лапидом
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 22 мандата.

Партии НДИ и "Демократим" набрали бы по 17 мандатов, "Махане Мамлахти" – 15 мандатов.

"Еш Атид" Яира Лапида теряет позиции, а "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира напротив укрепляется. Обе партии набирают по 11 мандатов.

У ШАС – 10 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5. "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича не проходит электоральный барьер.

Экономика
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