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Экономика

США и Украина подписали меморандум о намерениях по проекту соглашения о полезных ископаемых

время публикации: 18 апреля 2025 г., 05:55 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 06:01
Министр экономики Украины Юлия Свириденко
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерениях по проекту соглашения о полезных ископаемых, в соответствии с которым США могут получить доступ к редкоземельным металлам на украинской территории.

"Мы рады сообщить о подписании с нашими американскими партнерами меморандума о намерениях, который открывает путь к соглашению об экономическом партнерстве и созданию Инвестиционного фонда реконструкции Украины", – заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Пару дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением – это меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем".

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