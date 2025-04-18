США и Украина подписали меморандум о намерениях по проекту соглашения о полезных ископаемых

Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерениях по проекту соглашения о полезных ископаемых, в соответствии с которым США могут получить доступ к редкоземельным металлам на украинской территории.

"Мы рады сообщить о подписании с нашими американскими партнерами меморандума о намерениях, который открывает путь к соглашению об экономическом партнерстве и созданию Инвестиционного фонда реконструкции Украины", – заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Пару дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением – это меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем".