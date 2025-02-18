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Экономика

Опубликован тендер на взимание платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик

время публикации: 18 февраля 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 11:33
Опубликован тендер на взимание платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик
Flash90

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг опубликовал тендер на обслуживание системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик.

Тендер включает в себя объекты, на которых будут установлены пункты оплаты, подрядные работы, связанные со строительством, обеспечение работы системы сбора платежей, обслуживание инфраструктуры и систем, а также эксплуатацию центра обслуживания клиентов по вопросам сбора налогов.

Срок контракта составит 22 года, а подача заявок будет проходить во второй половине года. Это означает, что, скорее всего, вступление платы за въезд в силу будет сдвинуто с 2026 года на 2027 год.

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