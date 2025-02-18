Опубликован тендер на взимание платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг опубликовал тендер на обслуживание системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик.

Тендер включает в себя объекты, на которых будут установлены пункты оплаты, подрядные работы, связанные со строительством, обеспечение работы системы сбора платежей, обслуживание инфраструктуры и систем, а также эксплуатацию центра обслуживания клиентов по вопросам сбора налогов.

Срок контракта составит 22 года, а подача заявок будет проходить во второй половине года. Это означает, что, скорее всего, вступление платы за въезд в силу будет сдвинуто с 2026 года на 2027 год.