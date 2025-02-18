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Экономика

Стоимость яслей для резервистов выросла, несмотря на повышение субсидии

Резервисты
время публикации: 18 февраля 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:33
Стоимость яслей для резервистов выросла, несмотря на повышение субсидии
Uri Lenz/Flash90

На прошлой неделе министерство труда объявило, что резервисты, отслужившие более 60 дней, получат дополнительную субсидию и право приоритетной записи детей в ясли, находящиеся под надзором государства.

Однако после открытия записи многие резервисты обнаружили, что, несмотря на получение дополнительной субсидии, стоимость яслей для них не просто не снизилась, а резко возросла, сообщает портал Ynet.

Причиной рост стоимости стал расчет стоимости яслей не на основании обычного дохода семьи, а на основании дохода с учетом выплат за резервистскую службу. В результате многие резервисты, особенно с низкими зарплатами, вернувшись после длительной службы, лишились права на свои обычные льготы, и субсидия министерства труда не покрывает разницу.

Экономика
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