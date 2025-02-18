Банки обяжут напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счету
время публикации: 18 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 22:55
Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению законопроект депутата Эреза Маалуля (ШАС), обязывающий банки уведомлять клиентов о наличии крупных сумм на текущем счете.
Банки будут обязаны предлагать клиентам опции вложения этих денег, если остаток превышает 15 тысяч шекелей в течение трех месяцев подряд.
Банки также будут обязаны предлагать клиенту варианты инвестиции этих денег.
Штраф за нарушение закона будет составлять 50 тысяч шекелей за каждый случай.