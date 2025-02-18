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Экономика

Банки обяжут напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счету

Банк Израиля
Финансы
Законы
время публикации: 18 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 22:55
Банки обяжут напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счету
Miriam Alster/ FLASH90

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению законопроект депутата Эреза Маалуля (ШАС), обязывающий банки уведомлять клиентов о наличии крупных сумм на текущем счете.

Банки будут обязаны предлагать клиентам опции вложения этих денег, если остаток превышает 15 тысяч шекелей в течение трех месяцев подряд.

Банки также будут обязаны предлагать клиенту варианты инвестиции этих денег.

Штраф за нарушение закона будет составлять 50 тысяч шекелей за каждый случай.

Экономика
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