Банки обяжут напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счету

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению законопроект депутата Эреза Маалуля (ШАС), обязывающий банки уведомлять клиентов о наличии крупных сумм на текущем счете.

Банки будут обязаны предлагать клиентам опции вложения этих денег, если остаток превышает 15 тысяч шекелей в течение трех месяцев подряд.

Банки также будут обязаны предлагать клиенту варианты инвестиции этих денег.

Штраф за нарушение закона будет составлять 50 тысяч шекелей за каждый случай.