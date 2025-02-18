"Эль-Аль" открывает маршрут в Бостон

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила о выходе на новый маршрут между Израилем и Бостоном, штат Массачусетс, США, с мая 2025 года.

Самолеты "Эль-Аля" будут выполнять пять рейсов в неделю на этом маршруте – по воскресеньям, понедельникам, средам, четвергам и пятницам (обратный рейс вечером в субботу).

Напомним, что "Эль-Аль" выполняет также 6 рейсов в неделю в Нью-Йорк, 4 рейса в неделю в Майами, 2 рейса в неделю в Форт-Лодердейл, 8 рейсов в неделю в Лос-Анджелес.