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Экономика

"Эль-Аль" открывает маршрут в Бостон

Авиация
время публикации: 18 февраля 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 22:10
"Эль-Аль" открывает маршрут в Бостон
Tomer Neuberg/Flash90

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила о выходе на новый маршрут между Израилем и Бостоном, штат Массачусетс, США, с мая 2025 года.

Самолеты "Эль-Аля" будут выполнять пять рейсов в неделю на этом маршруте – по воскресеньям, понедельникам, средам, четвергам и пятницам (обратный рейс вечером в субботу).

Напомним, что "Эль-Аль" выполняет также 6 рейсов в неделю в Нью-Йорк, 4 рейса в неделю в Майами, 2 рейса в неделю в Форт-Лодердейл, 8 рейсов в неделю в Лос-Анджелес.

Экономика
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