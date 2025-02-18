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Экономика

Ввод в строй "зеленой" ветки Тель-Авивского трамвая задержится еще на год

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 18 февраля 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 21:46
Ввод в строй "зеленой" ветки Тель-Авивского трамвая задержится еще на год
Moshe Shai/FLASH90

Компания НЕТА и министерство транспорта сообщили об очередной задержке во вводе в строй "зеленой" ветки трамвая в Гуш-Дане, который должен соединить Ришон ле-Цион и Холон с Тель-Авивом и Герцлией.

Изначально "зеленая" ветка должна была начать работать в 2027 году. Осенью 2024 года минтранс сообщил о сдвиге сроков на 2029 год, а теперь полное введение в строй ожидается только в 2030 году.

В 2028 году планируется ввести в строй только южный отрезок линии, между Ришон ле-Ционом и улицей Левински в Тель-Авиве.

"Фиолетовая" ветка трамвая, соединяющая Тель-Авив, Гиватаим, Рамат-Ган, Гиват-Шмуэль, Кирьят-Оно, Ор-Йегуду, Йегуд-Моносон и Гиват-Шмуэль должна начать работать летом 2028 года.

Экономика
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