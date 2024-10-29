Опубликованы новые сроки выполнения национальных проектов: ждать трамвая придется на два года дольше

Инфраструктурные компании передали национальному совету по экономике обновленные прогнозы по срокам выполнения крупнейших национальных проектов в сфере транспорта.

Как сообщает "Калькалист", сроки выполнения почти всех проектов сдвинулись по меньшей мере на два года.

Продление красной линии иерусалимского трамвая начнет работать только в 2025 году, хотя должно было вступить в строй в 2023 году.

Пуск зеленой линии иерусалимского трамвая сдвинут с 2025 года на 2026.

Пуск фиолетовой и зеленой линий трамвая в Гуш-Дане сдвинут с 2026 и 2027 годов на 2028 и 2029 годы соответственно.

Четвертую колею железной дороги в коридоре реки Аялон придется ждать до 2031 года, синюю линию иерусалимского трамвая – до 2032 года.

Завершение проекта удвоения колей прибрежной железной дороги затянется на пять лишних лет.

Согласно закону, принятому в 2023 году и вступившему в силу с 1 октября 2024 года, национальный совет по экономике должен раз в квартал получать от инфраструктурных компаний и правительственных структур сроки продвижения инфраструктурных проектов национального значения.

Следует отметить, что, по закону, также должны быть опубликованы уточненные сроки строительства метро в Гуш-Дане, железнодорожных веток в Кирьят-Шмону и Эйлат, электростанции Сорек, кластера ЛЭП в округе Шарон, мусорного полигона в Неот Ховав.