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NEWSru.co.il :: Экономика18 января 2022 г., 11:43

Производитель презервативов: спрос за время пандемии упал на 40%

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Производитель презервативов: спрос за время пандемии упал на 40%

Крупнейший в мире производитель презервативов, компания Karex Berhad, контролирующая около 20% рынка этих контрацептивов, сообщила, что за последние два года продажи презервативов сократились на 40%.

Согласно British Medical Journal, в начале эпидемии руководство компании было настроено оптимистично. Оно полагало, что с одной стороны, людям все равно будет нечем заняться, с другой – в условиях неизвестности они будут опасаться заводить детей. Ожидалось, что спрос увеличится на десятки процентов.

Следует отметить, что другой известный производитель, Durex, изначально пришел к выводу, что в условиях пандемии либидо пойдет на спад, что приведет к снижению спроса. Это точка зрения впоследствии была подтверждена семью исследованиями, проводившимися в 2021 году в США, Великобритании, КНР, Италии и Турции.


Чтобы занять освободившиеся производственные мощности, Karex Berhad начала выпуск других резинотехнических изделий, таких, как перчатки, спрос на которые вырос.

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