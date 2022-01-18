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NEWSru.co.il :: Экономика18 января 2022 г., 11:03

Nvidia объявила о расширении деятельности в Израиле

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Разработчик чипов Nvidia объявил о расширении своей деятельности в Израиле и о намерении существенно увеличить штат разработчиков в своем израильском представительстве.


Согласно сообщению, в Израиле будет создана новая группа разработчиков процессоров для приложений в сфере искусственного интеллекта, робототехники, суперкомпьютеров, виртуальной реальности, автономных автомобилей и т.д.

Новая группа присоединится к тем, которые уже работают в Израиле над разработкой чипов DPU (обработка данных), и над новыми технологиями в сферах искусственного интеллекта и систем связи.

На текущий момент штат компании в Израиле составляет 2800 человек, работающих в семи различных кампусах. О намерении расширить штат в Израиле компания объявляла еще весной 2021 года, однако тогда программа реализована не была.

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