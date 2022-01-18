Nvidia объявила о расширении деятельности в Израиле
Разработчик чипов Nvidia объявил о расширении своей деятельности в Израиле и о намерении существенно увеличить штат разработчиков в своем израильском представительстве.
Согласно сообщению, в Израиле будет создана новая группа разработчиков процессоров для приложений в сфере искусственного интеллекта, робототехники, суперкомпьютеров, виртуальной реальности, автономных автомобилей и т.д.
Новая группа присоединится к тем, которые уже работают в Израиле над разработкой чипов DPU (обработка данных), и над новыми технологиями в сферах искусственного интеллекта и систем связи.
На текущий момент штат компании в Израиле составляет 2800 человек, работающих в семи различных кампусах. О намерении расширить штат в Израиле компания объявляла еще весной 2021 года, однако тогда программа реализована не была.
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